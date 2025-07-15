Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал очень странными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если за 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Грушко отметил, что для этого нужно вести переговоры, но на данный момент украинская сторона отсутствует в них «физически».

«Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность РФ возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет», — посчитал замглавы МИД.