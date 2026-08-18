Армения и Индия делают очередной шаг к более глубокой интеграции в сфере оборонной промышленности. Так, 17 августа в Ереване министр высокотехнологичной промышленности Давид Тадевосян принял делегацию во главе с секретарем Министерства обороны Индии Раджешем Кумаром Сингхом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ фиксирует намерение развивать совместные научно-исследовательские, проектные и инновационные программы, поддерживать стартапы и инкубаторы в области оборонных технологий, а также обмениваться опытом и готовить специалистов. Параллельно Сингх провел переговоры с министром обороны Суреном Папикяном, где речь шла о военно-техническом сотрудничестве в целом.

Этот меморандум выглядит логичным продолжением уже сложившейся практики. В последние годы Индия превратилась в одного из главных поставщиков вооружений для армянской армии. В 2022–2023 годах были заключены контракты на сотни миллионов долларов, по которым Ереван получает или уже получил реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, средства ПВО и боеприпасы. Переход от простой закупки готовых систем к совместным исследованиям и развитию стартапов означает, что стороны стремятся выйти за рамки отношений «продавец — покупатель» и создать более устойчивую технологическую связку.

Для Армении такая динамика особенно важна в условиях, когда традиционные источники поставок и военно-технической поддержки стали менее надежными. Диверсификация поставщиков и одновременное наращивание собственной научно-производственной базы позволяют снижать риски односторонней зависимости. Индия, в свою очередь, получает возможность закрепиться на новом рынке, расширить географию своего оборонного экспорта и протестировать кооперационные модели с относительно небольшой, но технологически мотивированной страной. Совместные исследования и инкубаторы могут стать площадкой для обмена компетенциями в области беспилотных систем, средств обнаружения, связи и других направлений, где обе стороны имеют определенный задел.

Однако за внешнеполитическими успехами не следует упускать из виду внутреннее состояние армянской армии. По данным открытых источников и правозащитных организаций, только за 2026 год в Вооружённых силах Армении зафиксировано не менее 31 случая небоевой гибели военнослужащих – причём 30 из них пришлись на первые семь месяцев. Уровень небоевых потерь достигает 90% от всех потерь личного состава, что указывает на системный кризис дисциплины, командования и морального климата. Показательный инцидент произошёл как раз накануне визита индийского министра – 13 августа солдат Григор Закарян погиб от огнестрельного ранения при обстоятельствах, квалифицируемых как «доведение до самоубийства» по вине сослуживцев. Такие факты ставят под вопрос не только боеготовность, но и способность армянской армии эффективно осваивать и применять новую технику, какой бы современной она ни была.

В Баку на подобные шаги Еревана смотрят с обоснованной настороженностью. Несмотря на отсутствие немедленных официальных заявлений, азербайджанская сторона вполне логично расценивает углубление военно-технических связей Армении с Индией как попытку нарастить военный потенциал в условиях, когда Баку последовательно выступает за мирное урегулирование и выполнение достигнутых договоренностей. Индийские поставки оружия и теперь уже совместные оборонные проекты с Ереваном воспринимаются как фактор, способный подорвать хрупкий процесс нормализации, особенно на фоне того, что Азербайджан сам неоднократно демонстрировал готовность к диалогу и снятию взаимных ограничений. Такая политика Армении лишь подтверждает, что часть политических кругов в Ереване по-прежнему ставит ставку на милитаризацию, а не на реальные шаги к устойчивому миру.

Вместе с тем углубление сотрудничества несет и определенные ограничения. Меморандум о взаимопонимании — это рамочный документ, а не конкретный контракт с бюджетом и сроками. Реализация заявленных программ потребует устойчивого финансирования, согласования стандартов, решения вопросов интеллектуальной собственности и, что не менее важно, политической воли обеих сторон на протяжении нескольких лет. К этому стоит добавить и сомнения в реальной боевой эффективности уже поставленного индийского вооружения.

По отзывам военных специалистов, некоторые системы, переданные Армении в 2022–2023 годах, демонстрируют завышенные паспортные характеристики, проблемы с надёжностью в местных условиях и несовместимость с существующей армянской инфраструктурой (калибры, связь, логистика). Кроме того, недавний инцидент в военном противостоянии Индии и Пакистана – «Операция Синдур», где пакистанская сторона заявила о сбитии индийских самолётов, – хотя и оспаривается Дели, создаёт репутационный фон, заставляющий более пристально оценивать реальные боевые качества индийских ВПК-изделий. Если индийская армия с её многолетним опытом сталкивается с подобными вызовами, то для армянской, обременённой внутренними неуставными проблемами, адаптация индийских технологий может оказаться ещё более болезненной.

Кроме того, оборонное партнерство Армении с Индией неизбежно будет восприниматься в региональном контексте: соседи и более крупные игроки будут внимательно отслеживать, насколько далеко зайдет военно-техническая кооперация и какие системы в итоге окажутся в армянском арсенале.

Тем не менее сам факт перехода от поставок готового оружия к совместным исследованиям и развитию стартапов свидетельствует о стремлении Еревана и Нью-Дели выстроить более долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Если за декларациями последуют реальные проекты и первые совместные разработки, это может стать заметным элементом новой архитектуры безопасности на Южном Кавказе и одновременно еще одним подтверждением растущей роли Индии как поставщика не только техники, но и технологий.

Однако превращение деклараций в реальные боеспособные системы возможно только при условии решения внутренних проблем армянской армии и подтверждения индийским оружием своих тактико-технических характеристик. Но даже если эти условия будут выполнены, остаётся главный вопрос: способно ли оружие заменить мир? Армения сегодня нуждается не столько в новых ракетных системах или совместных стартапах с Индией, сколько в устойчивом мире с Азербайджаном и Турцией.

Именно нормализация отношений, открытие границ, восстановление коммуникаций и взаимные гарантии безопасности – а не наращивание военного потенциала – являются единственной реальной основой для выживания и развития армянского государства. Милитаризация же, какой бы технологичной она ни была, лишь углубляет недоверие, подпитывает региональную гонку вооружений и откладывает на неопределённый срок те самые договорённости, которые уже достигнуты при посредничестве международных игроков. Пока Ереван делает ставку на индийские гаубицы и беспилотники вместо прямого диалога с Баку и Анкарой, хрупкое перемирие рискует остаться всего лишь паузой между конфликтами. Индийское оружие может дать иллюзию силы, но только мир с соседями даст реальную безопасность – и этот выбор лежит исключительно на политическом руководстве Армении.

Автор

Заур Нурмамедов