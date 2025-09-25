Мир смотрит на Нью-Йорк

Каждый сентябрь Нью-Йорк превращается в арену для большой дипломатической политики. Генеральная Ассамблея ООН собирает лидеров почти всех государств мира, превращая её заседания в глобальный «ярмарочный подиум» идей, проблем и решений. В этом году — юбилейном, восьмидесятом — Ассамблея стала особенно многолюдной: рекордное количество выступлений, заявлений и инициатив. Однако за этой пёстрой мозаикой скрывается ключевой вопрос, который неожиданно вышел на первый план.

Украина и Ближний Восток: ожидания и реальность

Украина. В Киеве традиционно ждут, что мир решит их проблему, а Генассамблея примет резолюцию, которая приблизит конец войны. Президент Зеленский в выступлении говорил о том, что Украина — лишь первый шаг в цепочке угроз. Но практика показывает: резолюции ООН не останавливают войн, а лишь фиксируют политическую позицию большинства.

Ближний Восток. Палестина, Израиль, Газа. Мирные призывы, проекты резолюций о прекращении огня, требования освобождения заложников — всё это звучит на высоком уровне. Но стоит признать: большая часть решений так и останется на бумаге. Государства используют повестку дня скорее для демонстрации своей позиции, чем для реального влияния на события.

Сирия. Неожиданный элемент: возвращение на трибуну ООН после десятилетий изоляции. Но это скорее символический жест, чем реальная перемена.

Искусственный интеллект: главный герой заседаний

При всей насыщенности повестки главным вопросом Генассамблеи стал вовсе не военный или гуманитарный кризис. Главным оказался искусственный интеллект. Впервые ИИ официально включён в список глобальных вызовов, и мир заговорил о создании международной научной панели, глобального диалога и возможных «правил игры» в военной и гражданской сферах.

Этот факт сам по себе красноречив: пока региональные СМИ пестрят заголовками о войне, кризисах и собственных болевых точках, мировая элита смотрит вперёд и видит в ИИ вызов и угрозу масштаба, сопоставимого с климатом или ядерным оружием. И это означает, что в ближайшие годы ключевые ресурсы и внимание будут уходить именно туда.

Игры и реальность

Да, будут приняты резолюции по Украине, Палестине, Сирии, ряду других стран. Да, политики будут объяснять своим избирателям, что они «отстояли национальные интересы» на глобальной арене. Но за пределами национальных газет эти инициативы воспринимаются как часть большой дипломатической игры — борьбы за влияние, формирование блоков, символические жесты.

Скепсис и уроки

Главный вывод прост: не стоит считать, что ваша проблема автоматически становится центром мирового внимания. Мир озабочен ею лишь настолько, насколько она вписывается в более широкие интересы и балансы. Украина, Израиль, Палестина — важные темы. Но на самом деле главная повестка уже смещена в сторону технологий, будущего, регулирования ИИ.

И это своего рода сигнал всем государствам: глобальная политика — это не только про войны и конфликты, но и про то, кто сумеет задавать правила в будущих сферах развития.

Итог

Генеральная Ассамблея 2025 года показала: ожидания и реальность редко совпадают. Одни страны ждут решений по своим войнам, другие — по экономике или гуманитарным вопросам. Но мир всё чаще думает иначе: о том, как управлять будущим, в котором главным вызовом становится вовсе не локальный конфликт, а глобальная трансформация, имя которой — искусственный интеллект.

И, пожалуй, самый ироничный урок в том, что все эти громкие речи и резолюции — в конечном счёте не про решение проблем, а про то, кто красивее отчитается перед своим электоратом. Впрочем, в этом и заключается традиционный шарм Генассамблеи: мир делает вид, что слушает всех, а каждый делает вид, что его услышали. (https://isiwis.co.il)