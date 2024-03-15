Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, касательно мер, направленных, на борьбу с исламофобией.

Как сообщает #, документ, представленный на голосование постоянным представительством Пакистана в ООН, прошел 115 голосами при 44 воздержавшихся.

Азербайджан также поддержал резолюцию.

В документе подчеркивается увеличение случаев исламофобии в мире за последние годы, а также выражается озабоченность по поводу недостаточной эффективности мер по предотвращению насилия в отношении людей из-за их религии или вероисповедания в государственной и частной сферах, а также недостаточная ответственность за такие проявления.

Идея провозглашения 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией впервые была высказана на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в ноябре 2020 года в Ниамее (Нигерия). Генеральная ассамблея ООН в 2022 году подтвердила эту инициативу и объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.