Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года.

Об этом сообщает ТАСС.

В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.

В принятом документе Генассамблея выражает сожаление, что экономическая, торговая и финансовая блокада Кубы продолжает действовать и влечет неблагоприятные последствия для кубинского народа. Резолюция призывает все государства, в которых действуют ограничительные меры в отношении Кубы, предпринять в кратчайшие сроки необходимые шаги для их отмены.