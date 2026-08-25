Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие торгового эмбарго против Кубы.

«Я продлеваю на один год до 14 сентября 2027 года действие этих полномочий в отношении Кубы», — говорится в меморандуме Трампа, опубликованном на сайте Федерального реестра США.

Как отмечается в документе, «продолжение осуществления этих полномочий в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов».

Экономическое эмбарго США против Кубы действует с начала 1960-х годов.

В последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс.

В частности, США ввели серию дополнительных санкций против Кубы и установили блокаду, чтобы воспрепятствовать поставкам в эту страну энергоносителей.