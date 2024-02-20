Евросоюз продлил действие санкций, расширенных после российской аннексии украинских территорий, до 24 февраля 2025 года.

Евросоюз решил, что, пока Россия применяет силу, тем самым серьёзно нарушая международное право, «целесообразно сохранить в силе все меры, введённые в настоящее время Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо».

Евросоюз ввёл санкции против России в ответ на её полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. После того как Россия объявила об аннексии украинских территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, санкции были расширены.

В декабре 2023 года Европейский совет подтвердил своё осуждение агрессивной войны России против Украины, которая нарушает Устав ООН, и напомнил о поддержке Союзом «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ и её неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии».

В настоящее время Евросоюз ввёл двенадцать пакетов санкций, ограничивающих товарооборот с Россией и деятельность российской политической элиты. В Евросоюзе считают, что «санкции лишают российскую армию и её поставщиков товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на суверенной территории Украины». Сейчас обсуждается 13-й санкционный пакет. (svoboda.org)