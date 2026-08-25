Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила надежду на достижение торгового соглашения с Соединенными Штатами, которое будет учитывать интересы обеих сторон. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы стремимся достичь соглашения с США. Я уверена, что это возможно», — сообщила Шейнбаум на пресс-конференции.

Шейнбаум также подчеркнула, что мексиканские власти внимательно следят за развитием торговых отношений между США и Канадой. В это время министр экономики Марсело Эбрард находится в США для продолжения переговоров о соглашении между Мехико и Вашингтоном, касающемся снижения действующих тарифов.

«Напоминаю, что на алюминий и сталь у нас действуют 50-процентные пошлины, а на автомобили — 25%. Мы уже более года работаем над тем, чтобы выяснить, как можно снизить эти тарифы», — пояснила президент.

Она добавила, что в ходе переговоров США указывают на нарушения условий торгового соглашения. Некоторые из этих претензий мексиканская сторона считает необоснованными, но с некоторыми согласна.

«Экспорт Мексики в США значительно увеличился, особенно в сфере электроники. Они заявили, что не должно быть триангуляции, то есть товары не должны поступать в США через Мексику без уплаты пошлин», — подчеркнула Шейнбаум.

По ее словам, США пока не ввели пошлины на электронную продукцию для других стран, включая Тайвань и Китай.