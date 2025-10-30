Власти США решили пойти на уступку в торговом противостоянии с Китаем и снизили пошлины на импорт товаров из КНР на 10 процентных пунктов (п.п.). Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Если раньше таможенные тарифы США в отношении китайской продукции составляли 57 процентов от рыночной стоимости поставляемых на американский рынок товаров из азиатской страны, то теперь — 47 процентов. Подобное решение Трамп принял после успешной и продуктивной, по его словам, встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Исходя из сегодняшних заявлений (Си Цзиньпина — ред.), я снизил пошлины на 10 п.п.», — констатировал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что повышенные импортные пошлины были приняты в отношении китайской продукции из-за наращивания поставок фентанила из азиатской страны. Однако в последнее время, пояснил Трамп, власти КНР стали предпринимать активные меры по борьбе с этой проблемой. «Мне кажется, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила», — резюмировал Трамп.