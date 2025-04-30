Китай подготовил список американских товаров, которые будут освобождены от действующих 125-процентных пошлин, и начал в частном порядке информировать об этом компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Один из собеседников агентства, представитель фармацевтической компании, торгующей американскими препаратами, рассказал, что власти Китая связались с его фирмой напрямую. По словам источника, компания ранее уже подавала запрос на освобождение от действия пошлин, поскольку использует американские технологии в производстве некоторых препаратов.

Другой источник сообщил, что в восточном Китае власти обратились к группе лоббистов, представляющих интересы иностранных компаний, с просьбой предоставить информацию о критических ситуациях, вызванных торговыми ограничениями. Кроме того, текстильным предприятиям и производителям микросхем на юго-востоке страны был разослан опросник для оценки последствий введённых США и Китаем тарифов.

Reuters отмечает, что такой подход позволяет Пекину сохранять жёсткую публичную позицию по отношению к США, если Вашингтон не откажется от своих 145-процентных пошлин. При этом власти предпринимают прагматичные шаги, подготавливая почву для возможных уступок.

2 апреля Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин в отношении подавляющего большинства торговых партнеров Соединенных Штатов. В частности, он объявил, что импорт из стран-членов Евросоюза будет облагаться 20% пошлиной. В отношении Великобритании речь идет о 10%, для ряда стран о 40 и более процентах.

9 апреля американский президент отложил на 90 дней введение пошлин в отношении более 75 стран, при этом повысив пошлины для Китая до 145 %. Вскоре Китай объявил об очередном повышении импортных пошлин на товары из США — до 125 %. Евросоюз отложил введение 25% пошлин на американские товары на 90 дней. (svoboda.org)