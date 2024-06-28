Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу на 243 единицы пополнило список изделий, запрещенных для экспорта в Россию и Беларусь ввиду возможности их использования в военных целях.

По сообщению агентства Yonhap, в этот список, в частности, включены металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры. Теперь список южнокорейского минпрома состоит из 1402 наименований.

Несмотря на введение запрета на экспорт в Россию и Беларусь, правительство может дать одобрение в каждом конкретном случае, особенно в случае, если коммерческие сделки были заключены до нынешнего дня.

Ожидается, что новые правила начнут реализовывать к концу августа после завершения необходимых процедур.