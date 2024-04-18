Великобритания расширила на 13 позиций санкционный список по Ирану.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

В список включены физические лица, Генштаб ВС, Военно-морские силы КСИР.

По данным зарубежных СМИ, ограничения коснулись ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Генштаб ВС Ирана.

Кроме того, в санкционный список вошли главы ряда компаний, которые ведут бизнес в оборонном секторе Ирана. Под санкции также попали предприятия: «Aseman Pishraneh Engineering Services Company» и «Sarmad Electronic Sepahan Company».