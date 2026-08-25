Группировка американских ВМС, продолжающая выполнять оперативные задачи вблизи Ирана, в настоящее время насчитывает не менее 20 боевых кораблей, следует из данных информационной службы Военно-морского института США.

По ее данным, в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана боевое дежурство несут два авианосца — USS George Bush и USS George Washington. Последний на минувшей неделе прибыл в регион на смену авианосцу USS Abraham Lincoln, который ушел на базу в США. На них базируются в общей сложности более 100 истребителей, самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения.

Вместе с авианосцами в регионе, в том числе в Оманском заливе к востоку от Ормузского пролива, размещены крейсер и 12 эсминцев, несущих крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Еще два ракетных эсминца находятся в Красном море и Индийском океане.

В Оманском заливе также находится амфибийно-десантная группа в составе трех больших десантных кораблей, на борту которых размещен 11-й экспедиционный отряд морской пехоты численностью примерно 2,2 тыс. военнослужащих, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки F-35, конвертопланы, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера.

Кроме того, в состав группировки американских ВМС, расположенной вблизи Ирана, входит судно USS Miguel Keith, которое является экспедиционной морской базой.

Помимо боевого патрулирования, корабли ВМС США задействованы в обеспечении режима морской блокады иранских портов.