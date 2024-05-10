Генассамблея ООН приняла представленный ОАЭ проект резолюции с рекомендацией Совбезу одобрить членство Палестинской автономии в качестве полноправного члена организации. За документ проголосовало 143 страны, против – 9 (включая США, Израиль, Венгрию и Чехию). 25 членов ООН воздержались. Среди них Британия, Украина и Грузия.

Резолюция также, начиная со следующей сессии Генассамблеи, в сентябре, предоставляет палестинцам дополнительные права и привилегии. Делегация, в частности, сможет выдвигать предложения и поправки напрямую, а не через другую страну, как это происходит сейчас; занимать места среди стран-членов ООН в алфавитном порядке; избираться членам палестинской делегации в качестве должностных лиц на пленарных заседаниях и в главных комитетах Генассамблеи.

Принятие Палестинской автономии в качестве полноправного члена требует одобрения Совбеза, а затем решение должно набрать две трети голосов в Генассамблее.

19 апреля Совбез ООН отклонил проект резолюции по данному вопросу. Тогда вето наложили США как постоянный член Совбеза.

С 2012 года Палестинская автономия находится в ООН в статусе государства-наблюдателя. (svoboda.org)