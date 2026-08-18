Студия A24 подтвердила запуск новой комедии «Martha & Muhammad» (Марта и Мухаммед). Сценарий написал комик и актер Рами Юссеф, для которого проект станет режиссерским полнометражным дебютом. Главные роли исполнят сам Юссеф и Шэрон Стоун.

Стоун появится в роли богатой вдовы из Нью-Йорка. Ее героиня неожиданно влюбляется и начинает крутить роман с молодым мусульманином.

Кстати, роль возлюбленного Стоун досталась комику и актеру Рами Юссефу.

Юссеф уже много лет затрагивает тему жизни мусульман-американцев в своих стендапах, а также в сериале «Рами» на Hulu, за который молодой режиссер получил премию «Золотой глобус» и премию «Пибоди». В его копилке и две номинации на премию «Эмми» – за актерскую игру и режиссуру.

Как рассказали создатели фильма журналистам, «Марта и Мухаммед» затронет актуальную повестку дня и поднимет темы религии, разницы возрастов, иммиграции, а также социальных прослоек.

Съемки стартуют в начале осени 2026-го, а сама картина станет своеобразным возвращением Стоун в мир большого кино.