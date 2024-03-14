Накануне актриса Шэрон Стоун впервые озвучила имя продюсера, который во время съемок фильма «Щепка» вынуждал ее переспать с коллегой по фильму Уильямом (или просто Билли) Болдуином — представителем большой актерской семьи и дядей Хейли Бибер по совместительству. Тогда, вспоминала Шэрон, съемочный состав был уверен, что секс с Болдуином поможет ему раскрепоститься в кадре и сделать кинокартину куда лучше. Взять на роль более талантливого актера, говорит она, команда просто отказалась.

Об этом вопиющем случае 66-летняя знаменитость рассказала еще три года назад в своих мемуарах, правда, тогда она обошлась без имен. Теперь же Стоун решила сдать явки и пароли, рассекретив всех участников скандальной ситуации. Болдуин тут же отреагировал на обвинения коллеги.

Как передает Daily Mail, Билли пришел в ярость, узнав о заявлениях Шэрон. Он уверен, что причиной всех этих разговоров спустя более двух десятков лет является обида актрисы на то, что тот долгое время избегал ее знаков внимания и ухаживаний.