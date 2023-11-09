Голливудские актеры достигли предварительного соглашения с крупными студиями, что означает прекращение масштабной забастовки, длившейся больше трех месяцев.

Как сообщается в заявлении профсоюзной Федерации актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA), забастовка официально завершилась 9 ноября.

По сообщению профсоюза, трехлетнее соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США, оцениваемое в 1 миллиард долларов, предусматривает повышение минимальной зарплаты, а также введение «бонусов за участие в потоковом вещании». Сделка также обеспечивает защиту от несанкционированного использования изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В своем заявлении профсоюз заявил, что новое соглашение позволит членам SAG-AFTRA «построить устойчивую карьеру». «Тысячи артистов сегодня и в будущем получат пользу от этого», — говорится в сообщении.

Забастовка началась в середине июля и совпала по времени с начавшейся ранее забастовкой Гильдии сценаристов США: в обоих случаях члены профсоюза требовали улучшений условий труда и пересмотра политики, связанной с использованием ИИ. Забастовка сценаристов была прекращена в сентябре. По оценкам, которые приводит агентство Reuters, забастовки и связанные с ними производственные паузы в киноиндустрии обошлись Калифорнии в 6 млрд долларов.

«Свыше ста дней актеры боролись за повышение заработной платы, а также за медицинские и пенсионные льготы, которых они заслуживают, – отметил в своем заявлении губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. – Это предварительное соглашение принесет пользу нашей экономике по всему штату и положит начало новой волне интересных проектов». (Голос Америки)