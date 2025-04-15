С 30 мая по 2 июня в Баку состоятся «Большие гастроли» Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом», организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России и при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает #, в рамках зарубежного направления программы «Большие гастроли» на сцене Азербайджанского Государственного Академического русского драматического театра пройдут показы спектаклей «Остров сокровищ», «Душечка», «О чем говорят мужчины и женщины».

Спектакль «Душечка» имеет возрастное ограничение 16+. Пьеса В.Бугакова по одноименному рассказу А.П.Чехова в постановке Александра Мамкаева.

Лирическая комедия, наполненная иронией, тонким «чеховским» юмором, музыкой и красотой. В спектакле заняты: Зайцева Виктория, Заслуженный Артист России Анатолий Дубанов, Заслуженный Артист России Александр Павельев, Заслуженный Артист России Валерий Соловьев, Арсений Воробьев, Александр Плаксин, Егор Лесников, Заслуженная Артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, Костя Ионкин. Показ спектакля состоится 31 мая в 19.00

Спектакль «О чем говорят мужчины и женщины» (18+) по пьесе Ясмины Реза будет представлен 1 июня в 19.00

Режиссер постановки — Анджей Бубень.

Это сатирическая комедия, с юмором, тонким, как лезвие бритвы. Она рассказывает о различиях между двумя парами родителей. После того, как двое мальчишек подрались на игровой площадке, родители «жертвы» приглашают родителей «обидчика» к себе домой, чтобы уладить конфликт. Вежливая дискуссия о воспитании детей перерастает в настоящую словесную баталию, в которой все четверо взрослых показывают свое истинное лицо.

В спектакле заняты: Наталья Парашкина, Алла Еминцева, Валерий Соловьев, Юрий Елагин.

Спектакль для детей «Остров сокровищ»( 6+) бакинской публике представят 31 мая в 12.00 и 1 июня в 12.00. Постановка — по роману Роберта Льюиса Стивенсона, режиссер – Заслуженный артист России Анатолий Дубанов.

В руки юного Джима Хокинса попадает карта, с указанием точных координат места, где отважный капитан Флинт спрятал клад. Как тут усидеть дома?! Джим с друзьями отправляется в опасное морское путешествие к необитаемым берегам Острова Сокровищ. По пути они сразятся с настоящими пиратами, съедят пуд соли и споют веселую песенку морских бродяг: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!». Веселый и красочный спектакль для тех, кто готов отправиться навстречу приключениям!

В спектакле заняты: Игорь Гоппиков, Дмитрий Ладыгин, Заслуженный Артист России Александр Павельев, Андрей Архипов, Егор Лесников, Дехиар Гусев, Коробкин Олег, Рубина Мария, Зайцева Виктория.