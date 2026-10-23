Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право баллотироваться на третий срок, поскольку выборы 2020 года были якобы сфальсифицированы. Его слова с митинга в штате Айова приводит телеканал CNN.

Сначала в своем выступлении Трамп признал, что для него существуют конституционные ограничения, и «закон запрещает баллотироваться снова». Речь идет о 22-й поправке к конституции США, разрешающей занимать пост главы государства не более двух раз.

Однако чуть позже, уточняет CNN, действующий президент США заявил обратное.

«Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы», — сказал Трамп.

В августе Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал картинку, намекающую на его участие в следующих выборах. На изображении политик стоит на фоне своих сторонников по движению MAGA. Внизу картинки написано: «Трамп 2028. Сделаем Америку великой снова».

Действующий президент США неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к американской Конституции.