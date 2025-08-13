Президент Сербии Александар Вучич обещает не менять конституцию страны с целью в третий раз избраться на должность.

Как сообщает РТС об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии.

Вучич сказал, что не сможет еще раз баллотироваться на пост президента и ему «не приходило в голову» менять конституцию страны, чтобы дать себе такую возможность.

«Буду ли я помогать и бороться за тех, кто, по моему мнению, может вести Сербию в будущее, чтобы они достигли успеха на выборах – да, я это точно буду делать», – добавил Александар Вучич.

Он также подтвердил готовность провести досрочные парламентские выборы.

Кроме того, Вучич покритиковал австрийские СМИ за то, как они освещают антивластные протесты в Сербии и «не слышат альтернативной точки зрения».

По данным СМИ, внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться 28 декабря.