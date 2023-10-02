Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства на выборах в декабре, сообщают западные СМИ.

«Ас-Сиси подтвердил в понедельник, что будет баллотироваться на третий срок на президентских выборах, запланированных на декабрь», — отметили СМИ.

В свою очередь издание Africa News сообщает, что ранее в понедельник сторонники президента провели демонстрации в его поддержку возле кампуса Каирского университета в Гизе.

Кандидаты на пост президента Египта подадут заявки на участие в выборах позднее в октябре, после чего с 9 по 29 ноября будут вести предвыборные кампании.