Правительство Аргентины исключает возможность силовых мер для возвращения спорных Мальвинских (Фолклендских) островов, но будет давить на Великобританию до тех пор, пока не добьется восстановления контроля над архипелагом. Об этом заявил президент южноамериканской страны Хавьер Милей.

«На последней сессии ООН впервые им [Великобритании] пришлось самим затронуть тему Мальвинских островов. Они чувствуют давление, они обеспокоены, им некомфортно. И мы продолжим создавать им этот дискомфорт до тех пор, пока они не вернут нам острова, потому что они наши», — сказал он в интервью газете El Observador.

При этом Милей подчеркнул, что Аргентина не собирается действовать военными методами. «Мы не верим в силовые решения, но убеждены, что все козыри на нашей стороне и острова должны быть нам возвращены. Сегодня Аргентина, чей экономический вес растет благодаря таким проектам, как, например, [нефтегазовое месторождение] Вака Муэрта, получает возможность разыграть карту, которой у нас раньше не было», — считает он. По мнению Милея, риск санкций за участие в разработке нефтяных месторождений у Мальвинских островов без разрешения Буэнос-Айреса теперь с большей вероятностью отпугнет иностранные компании.

Как считает Милей, позиции Буэнос-Айреса также усиливает тот факт, что у «Великобритании много проблем: экономических, демографических, миграционных».