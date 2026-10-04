Министр образования Франции Эдуар Жефрей подвел итоги недели, которая ознаменовалась насилием и многочисленными случаями вандализма в лицеях по всей Франции.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

От 400 до 500 учебных заведений будут полностью или частично закрыты, сообщил министр национального образования Эдуар Жефрей во время дебатов с Мануэлем Бомпаром, национальным координатором движения «Непокорная Франция». По крайней мере 24 из них были подожжены или разгромлены, добавил он.

«От 400 до 500 школ приостановили занятия» в пятницу, и, вероятно, столько же будет и в понедельник, но с частичным, постепенным возобновлением занятий», – уточнил Эдуард Жефрей.

Также министр сообщил, что 78 работников системы образования получили ранения с начала событий.

Напомним, французские протесты против нехватки учителей и запущенного состояния школьных зданий вспыхнули в Парижском регионе в прошлом месяце, ностановятся все более жестокими по мере распространения по всей стране: десятки людей получили ранения, а полиция задержала сотни человек.