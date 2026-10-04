Канцлер Германии Фридрих Мерц, находящийся с визитом в Киеве, обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить нападения на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает «Европейская правда».

Мерц в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского посетил Национальную академию наук в Киеве, которая подверглась удару беспилотника.

Во время визита Мерца российские атаки несколько раз вызывали срабатывание сирен воздушной тревоги, а утром того же дня уже был поврежден Северный мост.

«Господин Путин, прекратите эту бессмысленную войну! Мы готовы к переговорам, мы готовы обсудить между собой вопрос о прекращении этой войны. Но эти варварские нападения на мирное население Украины должны прекратиться», – заявил Мерц в воскресенье.

У поврежденного здания НАН Украины канцлер отметил, что такие атаки, как та, что произошла в прошлый понедельник, наглядно демонстрируют бессмысленность этой войны.

«Атака на Академию наук в Киеве, в самом центре города, всего в нескольких сотнях метров от посольства Германии. А сегодня утром, в мирное воскресенье, в Киеве прозвучала сирена воздушной тревоги. Здесь ежедневно совершаются военные преступления», – подчеркнул он.

По словам Мерца, в то время как Украина готовилась к зиме, по инфраструктуре страны ежедневно наносились удары.

«Я вновь обращаюсь к российскому руководству, к президенту России: прекратите эту войну! Мы можем вести переговоры, но только тогда, когда оружие замолчит – и оружие должно замолчать», – сказал он.