Министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти. Об этом сообщает Reuters.

На встрече планировалось обсудить продление текущей тенденции по сокращению добычи нефти, но с этим согласились не все участники. Так, представители Анголы заявили, что страна инвестирует в разработку месторождений и не хочет останавливаться.

Помимо этого, источники агентства в ОПЕК+ сообщили, что перенос встречи связан и с другими африканскими странами: в июне ОПЕК+ обязалась пересмотреть квоты на добычу для Анголы, Нигерии и Конго на 2024 год.