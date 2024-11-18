Нигерия начала производить собственную линейку разведывательных и ударных дронов.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал ZBC.

Среди них дозорный БПЛА AYBARS-II с размахом крыльев 3,9 м, продолжительностью полета семь-восемь часов, максимальной взлетной массой 35 кг и скоростью до 80 км/ч. Другой дрон того же назначения, SZK-290, имеет взлетную массу 15 кг и может находиться в полете до восьми часов. Patroller-20 и MIKIYA-20 располагают взлетной массой 5-6 кг и могут находиться в воздухе до трех часов.

Ударный БПЛА ADAN 70 снабжен шестью минометами калибра 60 мм для поражения наземных целей. Он способен находиться в полете до получаса.

Дрон Оturukpokpo предназначен для доставки грузов на расстояние до 20 км, максимальная взлетная масса 55 кг.