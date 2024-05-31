Сотрудники РЖД начали работы по восстановлению пострадавших от наводнения железных дорог в Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев, специалисты РЖД оперативно приступили к работам по восстановлению железнодорожного сообщения внутри Армении и между Арменией и Грузией на территории Лорийской и Тавушской областей республики. Договоренность об этом была достигнута с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном.

Работы финансирует российская сторона.

«Москва сделает все, чтобы восстановить [железнодорожное] сообщение республики с внешним миром в короткие сроки», — отметил пресс-секретарь.

26 мая на севере Армении произошло наводнение, которое случилось из-за выхода из берегов реки Дебед. Повреждения получили десятки километров дорог, мосты и железнодорожная инфраструктура.