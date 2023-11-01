Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси», сообщает BRIEFLY со ссылкой на The Times.
Интерес контрольных органов АПЛ вызвали финансовые аспекты двух трансферов, состоявшихся еще десять лет назад. Речь о переходах Виллиана и Самюэля Это’о из махачкалинского «Анжи» в «Челси», тогда принадлежавший российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. Есть основания полагать, что расчеты по этим сделкам были не совсем прозрачными.
Формально за такое нарушение «Челси» может грозить даже лишение очков в текущем первенстве. Учитывая, однако, что новое руководство лондонцев само уведомило АПЛ о найденных нарушениях, санкции, скорее всего, будут более мягкими.