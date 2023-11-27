В Ирландии местная полиция начала проверку в отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Макгрегор ранее высказался о беспорядках в стране, он написал в своих соцсетях, что если правительство «не обеспечит безопасность Ирландии», то он это сделает сам.

Ирландская полиция открыла расследование в отношении экс-чемпиона UFC, подозревая его в распространении ненависти. 23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Конор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.