Иранские власти не допускают, чтобы обогащенный в стране уран был вывезен за пределы исламской республики. Об этом сообщил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи на встрече в Тегеране с командующим силами обороны Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром.

«Все обогащенные ядерные материалы останутся на территории исламской республики», — указал Резаи, которого процитировало агентство Tasnim. Он подчеркнул, что «ни одна частица обогащенного урана не покинет Иран», так как, по его словам, «эти материалы являются важнейшим достоянием и национальным богатством иранского народа и предназначены для использования внутри страны».