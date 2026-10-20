Завтра, 21 октября, спецпосланники прездента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным. Об этом пишет издание The New York Times.

«Там представители Трампа, как ожидается, предпримут следующий шаг в своих усилиях продемонстрировать преимущества заключения сделок с Путиным, добившись освобождения американца, который уже долгое время находится под стражей», — пишет газета.

Важно, что о каком американце идет речь — не поясняется. NYT пишет, что единственный американец, которого Госдепартамент США относит к категории «неправомерно задержанных» в России, — Стивен Хаббард, воевавший на стороне ВСУ и приговоренный в РФ к шести годам и 10 месяцам колонии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Россия готова выслушать предложения Уиткоффа и Кушнера на предстоящих переговорах, но не намерена идти на политические уступки».

Стоит отметить, что Джаред Кушнер пропустил сегодняшнюю встречу с Владимиром Зеленским в Осло. По данным американских СМИ, Кушнер заболел гриппом.