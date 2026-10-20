Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал шесть футбольных клубов по итогам восьмого тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Общая сумма наказаний составила 13 100 манатов.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующие решения были приняты на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

Самый крупный штраф получил «Карабах». Агдамский клуб заплатит 5000 манатов за массовые оскорбительные выкрики болельщиков в адрес соперника во время матча с «Нефтчи».

Бакинский клуб оштрафован на 3000 манатов за использование фанатами пиротехники и еще на 700 манатов за пять желтых карточек футболистов.

Кроме того, предупреждение вынесено пресс-секретарю «Нефтчи» Асефу Зейналлы за незначительное повреждение имущества стадиона. Причиненный ущерб был возмещен на месте.

Тренер «Шамахы» Араз Багиров, получивший красную карточку за протест против решения арбитра, дисквалифицирован на один матч. Клуб также оштрафован на 2500 манатов.

«Шафа», четыре футболиста которого получили желтые карточки в той же встрече, заплатит 700 манатов.

Игрок «Араз-Нахчывана» Агададаш Сальянский, удаленный за вторую желтую карточку в матче против «Сумгайыта», дисквалифицирован на одну игру. Нахчыванский клуб оштрафован на 500 манатов.

Еще 700 манатов заплатит «Туран Товуз» за четыре предупреждения, полученные футболистами команды в матче с «Имишли».

Отметим, что азербайджанское дерби между «Карабахом» и «Нефтчи» завершилось результативной ничьей со счетом 3:3.