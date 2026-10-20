Украина готова обсуждать разные варианты гарантий безопасности, а не только вступление в НАТО, но при одном необходимом условии. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

По его словам, оптимальный формат гарантий безопасности для Украины включает три элемента: украинские вооруженные силы, Европейский союз и НАТО.

«Наша армия выступает реальной гарантией и способна усилить европейские силы благодаря своему опыту и высокому профессионализму личного состава. Членство в НАТО означает участие в едином оборонном альянсе, наделяющем страну юридическими правами союзника. Вступление в ЕС зависит от Европы, а вступление в НАТО – как от Европы, так и от Соединенных Штатов», — объяснил он.

При этом, подчеркнул Зеленский, если о вступлении Украины в НАТО речь не идет, то должна быть равноценная альтернатива.

«Если не НАТО, то что предлагается взамен? Мы готовы обсудить равноценные гарантии – пусть даже под другим названием, – при условии, что они будут обладать такой же юридической силой», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина хочет получить гарантии, которые действительно будут работать. По его мнению, именно НАТО могло бы послужить фактором сдерживания для обеих сторон.

Отдельно Зеленский прокомментировал заявления о предстоящей встрече Путина с Трампом и Си, в которой Украина участвовать не будет.

«Вопрос не только в том, состоится ли встреча с нашим участием или без него; к сожалению, процесс постепенного выхода Путина из изоляции уже начался. И это далеко не первый шаг», — отметил президент.

Он добавил, что не знает, что именно собираются обсуждать на встрече, однако выразил убеждение, что если речь пойдет об Украине, то с ней проконсультируются.