Претендент на президентский пост в США от Республиканской партии экс-президент Дональд Трамп в преддверии дебатов со своим соперником, действующим президентом и кандидатом демократов Джо Байденом вновь вернулся к анонсированному 15 февраля, но тогда не раскрытому, плану прекращения войны между Россией и Украиной.

Согласно публикации Bloomberg, было лишь известно, что план Трампа заключается в одновременном оказании давления и на Россию, и на Украину. По данным агентства, Трамп планирует угрожать Киеву в случае отказа от переговоров прекращением поставок оружия Украине, а Москве — напротив, увеличением этих поставок, а также усилением санкций против российского Центробанка.

На днях же, согласно Reuters, два ключевых советника Дональда Трампа — авторы плана Кит Келлог и Фред Флейц, занимавшие посты ответственных секретарей в Совете нацбезопасности США в 2017-2021 годах во время президентства Трампа, опубликовали на сайте одного из дружественных Трампу исследовательских центров — Института политики «Америка прежде всего» (America First Policy Institute), которым они руководят, основные детали этого плана.

Согласно плану, в ходе мирных переговоров стороны должны договориться о прекращении огня на основе «существующей линии фронта».

По словам Флейца, авторы плана представили его Трампу, и тот отреагировал положительно. «Я не утверждаю, что он согласился с планом или с каждым словом в нем, но нам было приятно получить такой отклик», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными могут считаться только заявления, сделанные политиком или уполномоченными членами его предвыборного штаба.

Сам Трамп в ходе предвыборной гонки заявлял, что в случае избрания президентом закончит войну в Украине «за 24 часа». Сообщалось, что он допускает прекращение войны, вынудив при этом Украину отдать России Крым и Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов выслушать предложения Трампа. Однако, по его словам, «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

С российской стороны комментировал план Трампа представитель Кремля Дмитрий Песков, снова заведя пластинку о «реалиях на земле». «Ценность любого плана заключается в нюансах и в учете реального положения дел на местах, — сказал тогда он Reuters. — Президент Путин неоднократно говорил, что Россия была и остается открытой для переговоров с учетом реального положения на местах. Мы по-прежнему открыты для переговоров».

Согласно исследовательской работе Кита Келлога и Фреда Флейца, Москву можно будет уговорить сесть за стол переговоров, пообещав отложить вступление Украины в НАТО на длительный срок. Флейц говорит, что в соответствии с их планом Украина не должна официально уступать территорию России. Однако, по его словам, Киев вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе. «Мы обеспокоены тем, что это превратилось в войну на истощение, в которой погибнет целое поколение молодых людей», — сказал он.

По мнению Келлога и Флейца, для достижения прочного мира на Украине потребуются дополнительные гарантии безопасности для Киева. Флейц добавил, что «вооружение Украины до зубов», вероятно, станет ключевым элементом этой задачи.

«Президент Трамп неоднократно заявлял, что одним из главных приоритетов его второго срока будет быстрое завершение переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной… Война между Россией и Украиной никогда бы не случилась, если бы президентом был Дональд Трамп», — сказал представитель Трампа Стивен Чунг.

Стратегия, изложенная Келлогом и Флейцем, означает резкое изменение позиции США в отношении конфликта и, однозначно, будет встречена, в случае победы Трампа и попыток ее реализации, с противодействием как со стороны европейских союзников, так и внутри самой Республиканской партии, в которой за последние месяцы произошли радикальные изменения позиции, в частности самого спикера Майка Джонсона, относительно войны в Украине в сторону ее поддержки. Все мы помним отчаянное шестимесячное сопротивление трампистов в Палате представителей одобрению военной и финансовой помощи Украине на сумму 61,4 млрд долларов, разногласия среди республиканцев, неимоверные усилия руководителей трех ключевых комитетов Палаты представителей — по иностранным делам (Майкл Маккол), по делам вооруженных сил (Майк Роджерс) и по вопросам разведки (Майк Тернер), по преодолению препятствий на пути положительного голосования за законопроект.

Соратники Байдена уже раскритиковали план Трампа. заявив, что Трамп не заинтересован в противостоянии Путину. «Дональд Трамп расхваливает Владимира Путина при каждом удобном случае, и он ясно дал понять, что не будет противостоять Путину или отстаивать демократию», — сказал представитель кампании Байдена Джеймс Сингер.

Некоторые аналитики выразили обеспокоенность, что план Келлога и Флейтца может дать Москве преимущество на переговорах. «То, что описывает Келлог — это процесс, направленный на то, чтобы Украина отдала всю территорию, которую сейчас занимает Россия», — сказал, бывший помощник госсекретаря, занимавшийся вопросами российской политики, Дэниел Фрид.

Вероятно, в ходе предстоящих дебатов, которые состоятся завтра, Трамп и Байден будут отстаивать свою позицию. Судя по тому, что план был обнародован в преддверии дебатов, Трамп, несмотря на отсутствие планов, как писала британская газета The Telegraph со ссылкой на источник 4 мая, раскрывать детали своего проекта до выборов президента США, запланированных на ноябрь, намерен использовать его для привлечения на свою сторону избирателей, выступающих за мирное урегулирование военного конфликта в Украине.

Допустим, что Трамп будет более убедительным в ходе дебатов и во время предвыборной кампании в случае утверждения его кандидатом в президенты, и одержит победу в президентской гонке. И, как и обещал в июле 2023 года в интервью Fox News, первым делом решит закончить войну за 24 часа. Возымеют ли действие его угрозы? Примут ли его условия Путин и Зеленский? Каковы будут к тому времени успехи той или другой стороны на фронте и «реалии на земле»?

Сегодня они одни, завтра могут быть другие. «Существующая линия фронта», по которой намерен Трамп прекратить войну, еще много раз за оставшиеся 4 с лишним месяца до выборов и 7 месяцев до инаугурации может измениться.

Да и Путин, судя по последним его заявлениям, не намерен довольствоваться «существующей линией фронта», а хочет получить даже не завоеванные территории — требует полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Более того, заявить об отказе от вступления Украины в НАТО, провозгласить нейтральный и безъядерный статус. Кроме того, Путин требует международного признания аннексии Россией Крыма и четырёх областей Украины Россией, а также отмены всех введённых против России санкций.

Свой ультиматум, озвученный перед саммитом по Украине в Швейцарии, Путин повторил вчера в приветствии участникам X Примаковских чтений в более мягкой форме, призвав западных политиков «вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы» и перейти «к политико-дипломатическому урегулированию» конфликта».

Зеленский же считает план Путина ультиматумом, да и его союзники тоже, и настаивает на выведении российских войск и возвращения к границам 1991 года. Как ни удивительно, даже участвующие в Швейцарском саммите государства Глобального Юга были шокированы вызовом Путина и многие из них поставили подписи под итоговым документом в пользу Украины.

Предположим, что не окажут угрозы Трампа действенного воздействия ни на Зеленского, ни на Путина? Да и про все увеличивающуюся финансовую и военную поддержку Украины ведущими европейскими странами не стоит забывать. Что тогда? Вопрос на миллион…