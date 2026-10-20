Объем денежных переводов из России в Армению в случае приостановки ее членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сократится более чем вдвое — до $1,8 млрд по сравнению с $3,88 млрд за 2025 год.

Как передает # со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в совместном докладе России, Беларуси, Армении и Казахстана, опубликованном на сайте правительства РФ.

Совокупный показатель переводов в Армению из всех стран ЕАЭС может упасть до $1,85 млрд с $3,95 млрд в 2025 году.

Кроме того, приостановка участия Армении в ЕАЭС может привести с росту цены на газ с $177,5 до $300 за 1 тыс. куб. м или на 69%.

«Сценарная оценка импорта газа Республикой Армения из государств — членов ЕАЭС исходит из цены на уровне 300 долларов США за 1 тыс. куб. м при сохранении физического объема поставок. По сравнению с действующей базовой ценой 177,5 долларов США за 1 тыс. куб. м рост цены составит порядка 69%», — говорится в докладе.

В докладе при этом отмечается, что данный показатель носит индикативный характер и реальная цена с учетом рыночной конъюнктуры может быть выше.

Армению в случае приостановки членства в ЕАЭС также ждет более чем двукратное сокращение товарооборота со странами объединения, на которые в настоящее время приходится 37,8% торговли республики, в том числе 38% экспорта и 37,7% импорта.

«В случае приостановления членства республики Армения в ЕАЭС совокупный товарооборот республики Армения с государствами-членами ЕАЭС сократится на $4 млрд 439,7 млн, или на 55,6% к уровню 2025 г.: с $7 млрд 990,6 млн до $3 млрд 550,9 млн», — говорится в докладе.