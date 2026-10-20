Во вторник, 20 октября, Палата депутатов и Сенат Румынии официально утвердили новое правительство во главе с Лукой Никулеску, что положило конец продолжавшемуся несколько месяцев политическому кризису и избавило страну от перспективы досрочных выборов.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Digi24.

За новое правительство проголосовали 280 депутатов из необходимых 233 голосов. Против выступили 58 парламентариев.

Новый премьер-министр Лука Никулеску – дипломат, бывший журналист, который до этого занимал должность временного заместителя министра иностранных дел, – стал четвертым кандидатом, которого президент Никушор Дан предложил на эту должность.

Утверждение нового правительства стало возможным после того, как свою поддержку выразила Социал-демократическая партия, крупнейшая политическая сила в парламенте. Она получит 11 министерских портфелей в новом правительстве, в том числе пост министра обороны. Его займет сенатор Штефан-Раду Опря. Министерство иностранных дел возглавит независимый кандидат, карьерный дипломат Денуц Себастьян Некулеску.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода социал-демократов из правительственной коалиции, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

После этого президент Румынии Никушор Дан предпринял несколько неудачных попыток выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Однако они не получили необходимой поддержки.

Успешное утверждение правительства Никулеску предотвратило объявление досрочных парламентских выборов, на которых ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) Джордже Симиона потенциально мог стать лидером голосования.