Парламент Северной Македонии утвердил новое правительство премьер-министра Христиана Мицкоски. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, за правительство премьер-министра Христиана Мицкоски проголосовали 76 законодателей, а 22 — против.

На парламентских выборах в Северной Македонии 9 мая коалиция «Твоя Македония» под руководством крупнейшей оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) Христиана Мицкоски одержала победу. Как отмечал ранее греческий информационный портал news247.gr, ВМРО-ДПМНЕ, будучи в оппозиции, заявляла, что страна должна отказаться от выполнения Преспанского соглашения и восстановить название Македония.