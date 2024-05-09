В Северной Македонии правая оппозиция одержала убедительную победу на парламентских и президентских выборах, состоявшихся в среду. Впервые во главе этой небольшой балканской страны станет женщина, Гордана Сильяновска-Давкова от Демократической партии за национальное единство (DPMNE).

Лидер правящих ныне социал-демократов (SDSM) Димитар Ковацевски признал своё поражение после объявления предварительных результатов. Оппозиционная партия VMRO-DPMNE победила с существенным преимуществом.

«Наши результаты разочаровывают», сказал Ковацевский на пресс-конференции, призвав к тщательному анализу причин поражения.

Избиратели Северной Македонии, население которой насчитывает два миллиона, в последнее время испытывали разочарование медленным движением их страны к членству в Европейском Союзе. Перспектива стать членом ЕС вселила в граждан страны оптимизм ещё в 2005 году. Но с тех пор, надежды угасли и, как отмечает Reuters, Северная Македония стала символом несбывшихся мечтаний.

Попытки снизить коррупцию и одновременно преодолеть слишком медленные темпы экономического развития оттолкнули избирателей от правящей партии. (svoboda.org)