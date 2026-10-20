Власти Франции допускают, что поджог исторического здания мэрии Лиможа может быть квалифицирован как теракт. Об этом заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен в эфире радио Europe 1.

«Мы считаем возможным, что это был заранее спланированный террористический акт, целью которого было посеять страх из политических или идеологических соображений», — сказал министр.

В этой связи, по его словам, к расследованию в качестве наблюдателей были привлечены специалисты Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT). Глава Минюста допустил, что за поджогом стояли ультралевые радикалы, и назвал их «врагами государства».

Позже телеканал BFMTV со ссылкой на источник близкий к расследованию сообщил о задержании предполагаемого поджигателя здания мэрии. По его данным, задержанный 40-летний мужчина был внесен в так называемый список S (перечень лиц, представляющих угрозу безопасности государства) за участие в деятельности ультралевого движения.