Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе поездки в страны Ближнего Востока намерен договориться о поставках 200 тыс. тонн дизеля ежемесячно из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

По его данным, Макрон заручился «обязательствами» со стороны ОАЭ о поставках 100 тыс. тонн этого топлива ежемесячно. Поставки еще 100 тыс. тонн он рассчитывает согласовать во время визита в Бахрейн во второй половине дня. С учетом уже обещанных Саудовской Аравией дополнительных объемов в размере 95 тыс. тонн в октябре и ноябре, Франция заручилась обязательствами на 295 тыс. тонн дизеля в месяц, что составит порядка 10% от ее общего потребления и должно позволить снизить цены на заправках, утверждают в Елисейском дворце.