Российская система денежных переводов «Contact» прекратила свою деятельность.

Согласно информации, система денежных переводов также прекратила предоставлять услуги посредством азербайджанских банков.

«Contact» распространил информацию о том, что это связано с отзывом сегодня лицензии «QIWI Bank»:

«Уважаемые клиенты! К нам поступила информация из Банка России об отзыве лицензии «QIWI Bank». Мы понимаем, что у вас на данный момент много вопросов. Мы изучаем ситуацию и свяжемся с вами, как только получим информацию о дальнейших действиях».

Отметим, что система денежных переводов «Contact» является одним из продуктов «QIWI Bank».(АПА)