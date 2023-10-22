Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

«Мы также обсудили Ближний Восток и согласились с важностью деэскалации конфликта», — написал Зеленский в социальной сети X (ранее Twitter), отметив необходимость работы гуманитарных коридоров.

Он добавил, что поблагодарил Катар за гуманитарную помощь Украине и за участие в продвигаемых Киевом мероприятиях вокруг его так называемой формулы мира.