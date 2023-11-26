Президент Соединенных Штатов Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани обсудили проблемы сделки Израиля и ХАМАС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.

“Лидеры обсудили трудности в реализации сделки и механизмы скорейшего устранения этих трудностей”, — заявили в Белом доме.

Кроме эмира Катара, в общении сторон также принимал участие премьер-министр арабского государства, Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани.

Стороны обсуждали проблемы гуманитарной паузы и обмена заложниками между сектором Газа и Израилем.

Также стороны договорились продолжать контакты для того, чтобы сделка Израиля и ХАМАС была выполнена в полном объеме.