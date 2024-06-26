Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает #, об этом сообщили в Управлении коммуникаций администрации президента Турции.

Эрдоган поздравил Рютте с новым назначением.

Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост Генерального секретаря альянса на следующие пять лет. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.