Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого проинформировал американского коллегу об одобрении 26 декабря комиссией по международным делам турецкого парламента заявки Швеции на вступление в НАТО и выразил надежду на скорейшую продажу Вашингтоном Анкаре истребителей F-16. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

«Министр иностранных дел Фидан сообщил, что процесс ратификации парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО продолжается. Он призвал администрацию и Конгресс США в вопросе продажи F-16 руководствоваться духом союзничества и выразил надежду на скорейшую реализацию данных обязательств», — приводит слова источника телекомпания.