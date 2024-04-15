Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел Великобритании и Германии важность предотвращения эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

В документе говорится, что в ходе телефонного разговора Блинкен обсудил удар Ирана по территории Израиля с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. «Они согласились с важностью решительного осуждения этих нападений и предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе», — говорится в сообщении.

Блинкен также подтвердил приверженность США защите Израиля.