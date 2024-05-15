Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Блинкен и Фидан обсудили освобождение заложников и усилия по достижению немедленного прекращения огня в секторе Газа. Также был проведен обмен мнениями о предпринимаемых усилиях по обеспечению прочного мира в регионе», — отметил М.Миллер.