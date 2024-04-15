Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по телефону обсудил обострение на Ближнем Востоке с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта. Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.