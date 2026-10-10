Международно признанное правительство Йемена призывает СБ ООН принять решительные и практические меры по отношению к хуситам, заявил постпред Йемена при ООН Абдулла Али Фадхель Аль-Саади.

«Угроза со стороны хуситов уже не является исключительно внутренним делом Йемена, которое можно сдержать в пределах наших границ», — сказал Аль-Саади, его комментарий приводит телеканал «Аль-Джазира».

Дипломат призвал СБ ООН принять «решительные, практические меры», чтобы сократить поток финансирования, оружия и технологий, поступающих к хуситам, а также усилить сотрудничество с международно признанным йеменским правительством.

«Настоящий мир — это мир, который положит конец перевороту, восстановит контроль государственных институтов над нашей национальной территорией, чтобы Йемен не стал площадкой для угроз региональному и международному миру и безопасности», — добавил он.

Также Саудовская Аравия призывает СБ ООН отреагировать на стремительно усугубляющуюся обстановку в ближневосточном регионе.

«Растущее число ударов по мирным жителям, сохраняющиеся угрозы безопасности судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также вытекающие из этого последствия, выходящие за пределы Йемена и региона, негативно сказываются на международном мире и безопасности. Эр-Рияд не позволит превратить Йемен в плацдарм для угроз своей безопасности или свободе судоходства», — сказал постпред Саудовской Аравии при ООН Абдулазиз аль-Василь на заседании СБ ООН.