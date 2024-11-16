В рамках COP29 создан Альянс футбольных клубов по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, в альянс вошли 10 футбольных клубов, имеющих опыт в устойчивом развитии и борьбе с изменением климата, а также азербайджанский клуб «Карабах».

В числе участников: английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», испанские «Атлетико Мадрид» и «Реал Бетис», турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай», итальянский «Удинезе», португальский «Порту», бразильский «Фламенго» и шведский «Мальмё».

Клубы, активно занимающиеся экологическими инициативами и реализующие проекты по устойчивому развитию, подписали документ о создании альянса. Теперь эти 11 футбольных клубов в рамках Альянса взяли обязательства по действиям в борьбе с изменением климата.

В рамках альянса клубы выразили готовность внедрять устойчивые практики, повышать осведомленность о климатических вопросах и продвигать борьбу с изменением климата, используя влияние футбола. Клубы намерены сотрудничать не только между собой, но и с другими соответствующими организациями, включая «Спорт в поддержку борьбы с изменением климата — UNFCCC».